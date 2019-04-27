Спортивный обозреватель телеканала Россия 24 Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского Спартака вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова. По его информации, уже до конца этой недели руководители красно-белых лишатся своих постов.

Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова. По его информации, уже до конца этой недели руководители красно-белых лишатся своих постов."Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут "Спартак". Измайлова слухи отправляют в "Монако". Про судьбу Родионова не говорят ничего", – написал Казаков на своей странице в Twitter.Напомним, что 25 апреля футболисты "Спартака" уступили в гостях тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут с 39 очками на пятом месте.