В норвежском Ставангере продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин в 1/8 финала взяли верх над испанским дуэтом со счетом 8:6 и вышли в следующий раунд турнира.

В норвежском Ставангере продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин в 1/8 финала взяли верх над испанским дуэтом со счетом 8:6 и вышли в следующий раунд турнира.В четвертьфинале российская команда сразится с канадскими керлингистами, победившими в 1/8 финала финскую пару со счетом 7:2. Матч между ними пройдет 26 апреля чуть позже.Напомним, что первый чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте состоялся в 2008 году. Сборная России за это время дважды выигрывала турнир.