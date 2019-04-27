Российская ядерная угроза явно надумана Соединенными Штатами. В послевоенный период РФ сократила свой стратегический арсенал на 80%, заявил заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков. Вашингтон пытается убедить общественность, будто Москва делает все больший акцент на ядерное оружие, искажая реальную военную доктрину России.

Российская ядерная угроза явно надумана Соединенными Штатами. В послевоенный период РФ сократила свой стратегический арсенал на 80%, заявил РИА Новости заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков.Вашингтон пытается убедить общественность, будто Москва делает все больший акцент на ядерное оружие, искажая реальную военную доктрину России. Однако все это не имеет никакого отношения к реальности, уверен Рябков.Зато сами Соединенные Штаты, добавил дипломат, как раз занимаются увеличением своего ядерного арсенала. В доктрине США прописано создание небольших ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident II и корабельных крылатых ракет.