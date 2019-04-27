Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании Аэрофлот, выполнявший рейс в Рига – Москва, по техническим причинам был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту Риги, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.Известно, что экипаж самолета передал диспетчеру сигнал о необходимости возвращения на землю из-за разгерметизации.По предварительной информации, в результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.