В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сан-Хосе Шаркс на домашнем льду обыграл Колорадо Эвеланш – 5:2. Акулы дважды по ходу встречи уступали в счете.

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" на домашнем льду обыграл "Колорадо Эвеланш" – 5:2. "Акулы" дважды по ходу встречи уступали в счете.У победителей голами отметились Густав Нюквист (15-я минута), Джо Торнтон (31), Кевин Лабанк (37), Брент Бернс (40) и Тимо Майер (59), а у гостей шайбы забросили Габриэль Бурк (2) и Колин Уилсон (23).Стоит отметить, что Бернс, помимо гола, записал на свой счет три результативных передачи, а его одноклубник Маркус Серенсен – две передачи.Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Шаркс". Следующий матч противостояния состоится в понедельник, 29 апреля и пройдет также на льду арены "SAP-Центр" в Сан-Хосе.