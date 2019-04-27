Меньше двух недель прошло с 4 апреля – дня, когда легендарной советской и российской актрисе Элине Быстрицкой исполнился 91 год. Ее не стало 26 апреля, в Страстную пятницу. В студию Прямого эфира пришли коллеги, которые играли вместе с Быстрицкой в театре и кино, и, конечно, казачьи атаманы.

Меньше двух недель прошло с 4 апреля – дня, когда легендарной советской и российской актрисе Элине Быстрицкой исполнился 91 год. Правда, в ее последний день рождения дозвониться Элине Авраамовне близкие и друзья не могли: актриса или была слишком слаба, или не хотела говорить по телефону.Рядом с ней была сестра, которая прилетела из Израиля. Ушла актриса из жизни накануне Пасхи, в Страстную пятницу, 26 апреля.В студию "Прямого эфира" пришли коллеги, которые играли вместе с Быстрицкой в театре и кино, и, конечно, казачьи атаманы.Ведь самая звездная роль Элины Быстрицкой – роль красавицы Аксиньи, донской казачки, блестяще сыгранная ею в "Тихом Доне".Съемки этого фильма начались 60 лет назад. О том, как это было, в студии вспоминает соперница по сценарию "Тихого Дона" и подруга Быстрицкой по жизни актриса Зинаида Кириенко.В программе также продемонстрировали фрагмент интервью Элины Быстрицкой от 1966 года, когда молодая актриса, ставшая известной на весь СССР после роли в "Тихом Доне", со сдержанным юмором рассказывала, в частности, о том, как во время съемок училась ездить на лошади.Далось ей это очень нелегко, но, призналась тогда Быстрицкая, она поняла, что счастье, это "когда вчера что-то было недостижимо, а сегодня оно состоялось".Близко знавшие актрису говорят, что в последнее время она все больше пела и даже просила называть ее певицей.В эфире программы прозвучала песня в исполнении ветерана Великой Отечественной войны Элины Быстрицкой — актрисы, которая в те страшные годы, в 13-летнем возрасте, пошла работать санитаркой в передвижной госпиталь.Вечером 26 апреля в Малом театре, где работала актриса 60 лет, играют "Горе от ума". В этом спектакле Элина Быстрицкая играла Хлестову.Воспоминания о легендарной актрисе – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".