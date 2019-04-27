Роспуск Верховной Рады всё еще возможен ввиду отсутствия коалиции, отмечает политтехнолог штаба победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Роспуск Верховной Рады всё еще возможен ввиду отсутствия коалиции, отмечает политтехнолог штаба победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.Как передает "Интерфакс", об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", подчеркнув, что спикеру парламента Андрею Парубию поступали письма, в которых содержались просьбы предоставить поименный список депутатов коалиции, но ответа так и не последовало.Разумков напомнил, что коалиция состоит и двух фракций, в которых не хватает депутатов – парламентариев меньше, чем 226 человек.При этом он отметил, что имеются жесткие временные ограничения – по оценкам юристов украинский парламент не может быть распущен позднее 27 мая 2019 года.Разумков полагает, что в силу этого Центризбирком страны намеренно затягивает процесс официального обнародования результатов выборов, а затем Верховная Рада будет затягивать процесс назначения даты инаугурации – опасаясь, что Владимир Зеленский распустит парламент.Политтехнолог рассказал, что новый президент предложит Раде те законы, которые ждут граждане — снятие неприкосновенности с депутатов, судей, главы государства, об импичменте, об отзыве парламентариев, о проведении референдумов – в рамках расширении норм прямой демократии.По словам Разумкова, если законы не будут приняты, тогда население даст оценку Верховной Раде осенью на очередных парламентских выборах.