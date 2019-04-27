Элину Быстрицкую больше года не видели близкие, друзья и
даже соседи. Всех разогнала сестра актрисы Софья Шегельман, приехавшая из
Израиля, чтобы присматривать за 90-летней артисткой.
Элину Быстрицкую больше года не видели близкие, друзья и
даже соседи. Всех разогнала сестра актрисы Софья Шегельман, приехавшая из
Израиля, чтобы присматривать за 90-летней артисткой.
Ухаживавшие за сиделки и помощница Ксения Рубцова
были уволены в последние месяцы перед смертью актрисы. Последнюю обвинили в
воровстве. Бразды правления взяла в свои руки Софья Шегельман.
Друзья, коллеги и знакомые знали, что Элина Быстрицкая
тяжело больна. Однако судить объективно о состоянии народной артистки не было
возможности: на звонки всегда отвечала ее сестра. Даже 4 апреля, когда близкие
хотели поздравить актрису с днем рождения, они получили лишь обещания Софьи
Шегельман, что пожелания передадут актрисе.
"Я звонила накануне ее дня рождения, хотела узнать, как
она. Ничего утешительного Соня не сказала, к телефону ее не позвала", – рассказала
в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" коллега звезды советского
кино Зинаида Кириенко
Близкие уверены: Софья Шегельман, ограничив
круг общения народной артистки СССР, совершила роковую ошибку. Актриса жила
работой, театром, общественной деятельностью, в последние годы даже начала
выступать как певица. Контакт с друзьями для Быстрицкой всегда был крайне
важен. И сама она никогда не отказалась бы от общения с коллегами, пишет StarHit.
ушла из жизни 26 апреля. У нее было много планов: она мечтала петь, работать, помогать людям. Но идеи актрисы так и остались нереализованными из-за ее болезни и месяцев затворничества.
Недавно соседи Элины Быстрицкой рассказали, что не видели актрису
целый год, хотя жили на одной лестничной клетке. Они уверены, что всех
разогнала сестра – а до ее приезда все было в порядке. Помощницы Ксении
Рубцовой прекрасно справлялись со своими обязанностями, пока не появилась Софья
Шегельман, считают друзья народной артистки.