Элину Быстрицкую больше года не видели близкие, друзья и даже соседи. Всех разогнала сестра актрисы Софья Шегельман, приехавшая из Израиля, чтобы присматривать за 90-летней артисткой.

Элину Быстрицкую больше года не видели близкие, друзья идаже соседи. Всех разогнала сестра актрисы Софья Шегельман, приехавшая изИзраиля, чтобы присматривать за 90-летней артисткой.Ухаживавшие за сиделки и помощница Ксения Рубцовабыли уволены в последние месяцы перед смертью актрисы. Последнюю обвинили вворовстве. Бразды правления взяла в свои руки Софья Шегельман.Друзья, коллеги и знакомые знали, что Элина Быстрицкаятяжело больна. Однако судить объективно о состоянии народной артистки не быловозможности: на звонки всегда отвечала ее сестра. Даже 4 апреля, когда близкиехотели поздравить актрису с днем рождения, они получили лишь обещания СофьиШегельман, что пожелания передадут актрисе."Я звонила накануне ее дня рождения, хотела узнать, какона. Ничего утешительного Соня не сказала, к телефону ее не позвала", – рассказалав программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" коллега звезды советскогокино Зинаида КириенкоБлизкие уверены: Софья Шегельман, ограничивкруг общения народной артистки СССР, совершила роковую ошибку. Актриса жилаработой, театром, общественной деятельностью, в последние годы даже началавыступать как певица. Контакт с друзьями для Быстрицкой всегда был крайневажен. И сама она никогда не отказалась бы от общения с коллегами, пишет StarHit.ушла из жизни 26 апреля. У нее было много планов: она мечтала петь, работать, помогать людям. Но идеи актрисы так и остались нереализованными из-за ее болезни и месяцев затворничества.Недавно соседи Элины Быстрицкой рассказали, что не видели актрисуцелый год, хотя жили на одной лестничной клетке. Они уверены, что всехразогнала сестра – а до ее приезда все было в порядке. Помощницы КсенииРубцовой прекрасно справлялись со своими обязанностями, пока не появилась СофьяШегельман, считают друзья народной артистки.