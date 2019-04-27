Заявитель сообщил, что пропал его автомобиль «Ниссан», который был припаркован недалеко от места жительства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 29-летнего москвича по подозрению в заведомо ложном доносе.В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Заявитель сообщил, что пропал его автомобиль «Ниссан», который был припаркован недалеко от дома на Рябиновой улице. Материальный ущерб составил около 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в указанный период времени автомобиль также был припаркован недалеко от места жительства заявителя, а мужчина сообщил в полицию заведомо недостоверные сведения.По данному факту следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93