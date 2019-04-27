Установлено, что подозреваемый продал служебный автомобиль, используя доверенность вышеуказанной организации...

Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Нижегородскому району задержал 29-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В дежурную часть обратился директор одной из столичных организаций с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что приняли на работу нового водителя-экспедитора, которому в распоряжение был передан служебный автомобиль «Лада», стоимостью около 500 тысяч рублей. Однако спустя некоторое время мужчина перестал появляться на работе и выходить на связь. Позже было установлено, что вверенный ему автомобиль продан неизвестному лицу.В результате проверочных мероприятий сотрудник полиции задержал подозреваемого на 2-й Фрезерной улице. Установлено, что злоумышленник продал служебный автомобиль, используя доверенность вышеуказанной организации. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. В настоящий момент сотрудники полиции изъяли и вернули автомобиль владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18