Заявитель сообщил, что пропал его автомобиль «Ниссан», который был припаркован недалеко от места жительства...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 29-летнего москвича по подозрению в заведомо ложном доносе.
В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Заявитель сообщил, что пропал его автомобиль «Ниссан», который был припаркован недалеко от дома на Рябиновой улице. Материальный ущерб составил около 550 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в указанный период времени автомобиль также был припаркован недалеко от места жительства заявителя, а мужчина сообщил в полицию заведомо недостоверные сведения.
По данному факту следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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