Команда ученых из Польши и США создала нейросеть, которая научилась предсказывать риск ДТП по фотографиям домов из Google Street View, в которых живут автовладельцы.

Команда ученых из Польши и США создала нейросеть, которая научилась предсказывать риск ДТП по фотографиям домов из Google Street View, в которых живут автовладельцы.Исследование основано на информации о 20 тысячах адресов, в которых живут люди, попадавшие в крупные аварии. Эти данные исследователям предоставила неназванная польская страховая компания.Сведения загрузили в нейросеть, которая научилась оценивать дома по семи критериям: стоимость постройки, тип строения, его возраст, состояние, вид на улицу, окрестности, плотность застройки.Таким образом, если загрузить в алгоритм фотографию дома из Google Street View, искусственный интеллект предскажет риск ДТП с точностью до 20 процентов.Авторы исследования говорят, что для страховых компаний их разработка может стать прорывом, который позволит лучше оценивать риски.