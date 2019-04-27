В Москве состоялось заседание совета директоров футбольного Спартака. На нем было принято решение освободить вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова от занимаемых должностей. Они покинут свои посты по окончании нынешнего чемпионата.

В Москве состоялось заседание совета директоров футбольного "Спартака". На нем было принято решение освободить вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова от занимаемых должностей. Они покинут свои посты по окончании нынешнего чемпионата.Кроме того, совет директоров выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову. Под его руководством будет сформирован состав красно-белых на сезон-2019/20."Впереди столетний юбилей "Спартака", и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава", – говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".В нынешнем чемпионате России столичная команда занимает пятое место, набрав 39 очков после 25 игр.