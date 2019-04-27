Московский Спартак планирует провести во время летней паузы ревизию состава. Высока вероятность, что покинет ряды красно-белых полузащитник Софьян Ханни.

Московский "Спартак" планирует провести во время летней паузы ревизию состава. Высока вероятность, что покинет ряды красно-белых полузащитник Софьян Ханни.Алжирец так и не смог заиграть в "Спартаке" и в последних матчах перестал попадать в состав "Спартака". По информации Чемпионат.com главный тренер москвичей Олег Кононов не рассчитывает на Ханни, и руководство готово расстаться с легионером. Скорее всего покинут "Спартак", отданные в аренду "Крыльям Советов" полузащитники Артем Тимофеев и Джано Ананидзе. Не исключено, что будут искать команду так и полузащитнику Александру Ташаеву.Также из "Спартака" могут уйти полузащитник Фернандо, нападающие Луиз Адриано и Зе Луиш. Но это произойдет, если клуб получит выгодные предложения.