В Красноярске локализован пожар возле оборонного завода Красмаш. Горели склады частной компании, которые находятся в непосредственной близости от предприятия. Пожарным пришлось потратить почти три часа, чтобы сбить пламя. Площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров.

В Красноярске локализован пожар возле оборонного завода "Красмаш". Горели склады частной компании, которые находятся в непосредственной близости от предприятия. Пожарным пришлось потратить почти три часа, чтобы сбить пламя. Площадь возгорания, по последним данным, составила 20 тысяч квадратных метров.Густой черный дым — пожар, который произошел на территории Красноярского машиностроительного завода, был виден практически из любой точки города. Место происшествия в спешке покидают рабочие.Площадь возгорания быстро растет. К приезду первых пожарных расчетов горит 5 тысяч квадратных метров. Через час спасатели сообщают, что огонь охватил уже 20 тысяч квадратов. На борьбу с огнем прибывают дополнительные силы.Красноярский машиностроительный завод — предприятие, работающее на гособоронзаказ. Здесь производят, например, ракеты для подводных лодок. Но, как выяснилось, горит отдельно стоящий цех, который специализируется на гражданской продукции — производстве холодильных установок. Он находится на значительном расстоянии от цехов, где занимаются вооружениями.Территория завода — это закрытая зона. Выставлено оцепление, за которое пропускают только пожарные машины. Пожару присвоен максимальный ранг сложности.Руководство завода установило местонахождение всех, кто находился в цеху в момент возгорания. Погибших и пострадавших нет. А вот материальный ущерб, очевидно, немалый. Из-за жара рухнула кровля. Состояние оборудования еще предстоит оценить.О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Их начнут устанавливать после полной ликвидации возгорания.