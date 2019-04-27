В столице Китая Пекине проходит этап Кубка мира по спортивной стрельбе. Артем Черноусов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В столице Китая Пекине проходит этап Кубка мира по спортивной стрельбе. Артем Черноусов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.Артем набрал 240,4 балла. Больше только у индийца Абхишека Вермы, выбившего 242,7 балла. Третий результат у стрелка из Южной Кореи Хан Сын У (220,0).В скоростной стрельбе из мелкокалиберного пистолета победил китаец Лин Цзунмин. Лучший из россиян Андрей Щепетков занял 15 место.