На теннисном турнире Barcelona Open Banc Sabadell завершилась четвертьфинальная встреча между японцем Кеем Нисикори и испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Представитель Японии сумел одержать победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.

На теннисном турнире Barcelona Open Banc Sabadell завершилась четвертьфинальная встреча между японцем Кеем Нисикори и испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Представитель Японии сумел одержать победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.Соперники провели на корте 1 час 54 минуты. В следующем раунде Нисикори поборется за выход в финал с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее обыграл чилийца Николаса Харри в двух сетах – 6:3, 6:4.Напомним, что призовой фонд турнира в Барселоне составляет 2,75 миллиона евро.