Президент Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.

Президент Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.Как передает РИА Новости, данное заявление глава американской администрации сделал на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, проходящем в Индианаполисе.Он заявил, что Белый дом не собирается ратифицировать Международный договор о торговле оружием и он распорядится отозвать подпись США "под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением".Трамп проинформировал общественность, что вскоре ООН получат официальное извещение, что Штаты выходят из соглашения.Тут же на трибуне он подписал указание Конгрессу остановить процесс ратификации соглашения, приговаривая, что не позволит иностранным бюрократам вторгаться в суверенитет Америки и топтаться на Второй поправке к конституции (право на владение оружием).Комментируя данный шаг член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что он нанесёт серьезный урон международной безопасности, поскольку США теперь будут бесконтрольно торговать оружием. Он отметил, что у РФ нет планов последовать примеру США.Идею разработать договор впервые выдвинула Великобритания в 2005 году. В 2013 году он был принят в ООН 154 голосами. 23 государства, включая Россию, Китай и Индию, воздержались. Иран, Северная Корея и Сирия проголосовали против.Договор регламентирует международную торговлю боевыми танками и бронемашинами, артиллерийскими системами большого калибра, боевыми самолетами и вертолетами, военными кораблями, ракетами и ракетными пусковыми установками, стрелковым оружием и легкими вооружениями.