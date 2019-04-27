Адвокат Игорь Трунов сообщил, что бывший начальник ОВД Царицыно Денис Евсюков, пожизненно осужденный за стрельбу по людям в магазине, уклоняется от выплаты компенсаций пострадавшим.

Адвокат Игорь Трунов сообщил, что бывший начальник ОВД "Царицыно" Денис Евсюков, пожизненно осужденный за стрельбу по людям в магазине, уклоняется от выплаты компенсаций пострадавшим.По словам адвоката потерпевших, Евсюков считает, что пострадавшим он ничего не должен.Трунов напомнил, что пострадавшим очень нужна компенсация, так как они до сих пор проходят лечение — у Ильи Герасименко пуля под сердцем, Луизе Салиховой нужны пластические операции из-за ранения в лицо, передает РИА Новости.В ночь на 27 апреля 2009 года майор Евсюков устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Позднее суд обязал его выплатить двум потерпевшим около 650 тысяч рублей компенсации.Из-за преступления Евсюкова своих постов тогда лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев, а политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД, которая началась в 2011 году.Тем временем адвокат, член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" полковник юстиции в отставке Павел Лапшов сообщил, что, отсидев десять лет, осужденный может претендовать на небольшое смягчение режима. Например, на более длительные прогулки или длительные свидания с близкими родственниками, которые в первые десять лет запрещены для пожизненно осужденных.Только спустя 25 лет после отбытия наказания он имеет право на условно-досрочное освобождение. Адвокат уточнил, что практики освобождения по УДО пожизненно осужденных в России нет, а это говорит только о том, что шансы быть помилованным у Евсюкова есть только в теории.