Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал петербургский Зенит на десять тысяч евро за поведение болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с Вильярреалом.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал петербургский "Зенит" на десять тысяч евро за поведение болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".Матч состоялся 14 марта в Испании и завершился победой "Вильярреала" со счетом 2:1. Болельщики клуб из Санкт-Петербурга обвинены в вандализме. Также "сине-бело-голубые" обязаны в течение 30 дней связаться с "Вильярреалом" для возмещения ущерба.Напомним, "Вильярреал" дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где по сумме двух встреч проиграл "Валенсии" – 1:3, 0:2.