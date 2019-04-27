В Канаде на 38-м году жизни скончалась актриса и модель Стефани Шерк, известная по сериалам Мост, Теленовелла, CSI: Киберпространство. Муж покойной звезды утверждает, что та покончила с собой.

В Канаде на 38-м году жизни скончалась актриса и модель Стефани Шерк, известная по сериалам "Мост", "Теленовелла", "CSI: Киберпространство". Муж покойной звезды утверждает, что та покончила с собой, сообщает Blast.Супруг Шерк Демиан Бишир рассказал, что тело актрисы нашли на дне бассейна 12 апреля. После этого звезда провела 8 дней в клинике, однако врачам не удалось ее спасти.Бишир добавил, что его жена долгое время страдала от депрессии.Помимо сериалов, Стефани Шер успела сняться в картинах "Убежище", "Передышка", "Аварийная посадка" и "День Святого Валентина".