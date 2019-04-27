Хорошевский суд избирает меру пресечения студенту консерватории Мгеру Махсудяну, который издевался над своей маленькой ученицей. Следственный комитет ходатайствует об аресте.

Хорошевский суд избирает меру пресечения студенту консерватории Мгеру Махсудяну, который издевался над своей маленькой ученицей. Следственный комитет ходатайствует об аресте.Начинающего репетитора задержали после того, как в полицию попала видеозапись его уроков. Он бил и оскорблял свою подопечную. Камеру в комнате установили родители, чтобы проверить жалобы дочери. Увиденное привело их в шок, и они обратились в правоохранительные органы.На допросе пианист заявил, что действовал жестко исключительно в воспитательных целях. Но эти методы следователи оценили по Уголовному кодексу — статья "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего". Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.