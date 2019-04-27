Союз биатлонистов России учредил расширенный список сборной России на следующий сезон. Спортсмены начнут централизованную подготовку к международным соревнованиям.

Союз биатлонистов России учредил расширенный список сборной России на следующий сезон. Спортсмены начнут централизованную подготовку к международным соревнованиям.На первый сбор, который начнется 14 мая на Алтае, отправятся основные и резервные мужские и женские команды. В основную мужскую команду вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков. Резервную команду составили Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов и Евгений Сидоров, сообщает ТАСС.Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова. Вошли в основную женскую сборную России Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова начнут подготовку в резервной команде.