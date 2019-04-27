Власти Австралии планируют к 2020 году истребить до двух миллионов диких кошек, которые угрожают местной экосистеме. Животных будут убивать, сбрасывая с вертолетов отравленные колбаски. Многие знаменитости и зоозащитники протестуют, но пока безрезультатно.

Власти Австралии планируют к 2020 году истребить до двух миллионов диких кошек, которые угрожают местной экосистеме. Животных будут убивать, сбрасывая с вертолетов отравленные колбаски. Многие знаменитости и зоозащитники протестуют, но пока безрезультатно, сообщает Sun.Кампанию по истреблению диких животных власти Зеленого континента начали еще в 2015 году. По словам чиновников "необузданные хищники" представляют угрозу для 27 видов грызунов, которые находятся на грани вымирания."Геноцид" диких кошек собираются провести в лесах близ города Перт. Тех кошек, которых не убьет яд в сброшенной с воздуха колбасе, будут отстреливать.Местные чиновники бескомпромиссны – Австралия славится уникальной дикой природой, и все, что ставит ее состояние под угрозу, должно быть устранено.Ранее сообщалось, что с призывом к властям страны остановить убийство кошек обратилась актриса Брижит Бардо.