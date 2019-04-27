Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц американского государства, проводит расследование инцидента, в ходе которого мужчина из зала метнул сотовый телефон на сцену непосредственно перед выступлением президента США Дональда Трампа.

Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц американского государства, проводит расследование инцидента, в ходе которого мужчина из зала метнул сотовый телефон на сцену непосредственно перед выступлением президента США Дональда Трампа.Это произошло во время мероприятия Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, передает ТАСС.По данным СМИ, телефон бросил некто Уилльям Роуз. Установлено, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии интоксикации.Задержанному предъявлено обвинение в нарушении порядка.