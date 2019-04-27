Европейский центральный банк больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро.

Европейский центральный банк больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировало агентство Bloomberg. Отмечается, что избавится от банкноты фиолетового цвета в Евросоюзе решили из-за роста подозрений в использовании валюты в "незаконной деятельности".С января 2019 года все национальные банки ЕС избавились от купюры, кроме Германии и Австрии, где действие банкноты заканчивается 26 апреля.Пока 500 евро используются в качестве законного платежного средства, но при попадании в государственные банки, они изымаются из обращения.