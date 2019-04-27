Обстановка на Корейском полуострове вновь может ухудшиться, говорится в заявлении северокорейского Комитета по мирному объединению родины. В документе обстановка в сфере безопасности названа угрожающей, упоминаются нарастающая угроза войны и катастрофа, вырисовывающаяся на горизонте.

Обстановка на Корейском полуострове вновь может ухудшиться, говорится в заявлении северокорейского Комитета по мирному объединению родины. В документе обстановка в сфере безопасности названа "угрожающей", упоминаются "нарастающая угроза войны" и "катастрофа, вырисовывающаяся на горизонте".Северная Корея в очередной раз призвала Южную игнорировать давление США, которые, по мнению Пхеньяна, хотят подчинить процесс развития межкорейских отношений собственной политике в отношении КНДР.Приводя цитаты из документа, южнокорейское агентство "Ренхап" напомнило, что заявления прозвучали в годовщину первого саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына (встреча лидеров двух Корей прошла 27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом). В месте встречи двух лидеров в субботу запланированы торжественные мероприятия к первой годовщине. Однако приезд представителей КНДР на торжества маловероятен.