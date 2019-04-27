Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.

Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц (традиция появилась в первом веке; пасхальное яйцо напоминает о крови, пролитой на кресте Иисусом, и символизирует появление новой жизни).Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верой ожидавших его пришествия.Патриарх Кирилл в этот день совершит вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а также традиционный пасхальный объезд столичных храмов​​​, сообщает ТАСС.Ежегодно накануне праздника православной Пасхи происходит схождение Благодатного огня. Верующие считают, что огонь появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним​​​.Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Россию святой огонь в особых лампадах спецрейсом из Иерусалима в Москву. Самолет приземлится предположительно в 22.00 по Москве.