Горит Красмаш — завод по производству ракетно-космической техники. По иниформации местного отделения МЧС, пожар возник в верхней части корпуса №90, расположенного на территории предприятия.

В Красноярске на заводе "Красмаш" возник пожар. Предприятие производит ракетно-космическую технику, в том числе продукцию для оборонного комплекса страны.Инцидент произошел сегодня вечером, 26 апреля. Очевидцы говорят, что слышали несколько взрывов, прозвучавших со стороны загоревшегося здания.По информации местного отделения МЧС, пожар возник в верхней части корпуса №90. На его тушение отправлено 38 человек и 9 единиц техники.В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон". Для Олимпиады 2014 предприятие изготавливало факелы.