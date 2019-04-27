Причиной пожара на заводе в Красноярске могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Это одна из основных версий, сообщили в МЧС.

Причиной пожара на заводе в Красноярске могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Это одна из основных версий, сообщили в МЧС.Огонь охватил 20 тысяч квадратных метров. Едкий черный дым был виден по всему городу. Пожар тушили больше сотни спасателей в течение нескольких часов.Полностью разрушен цех готовой продукции, у него обрушилась крыша. Сгорела хранящаяся там продукция — 50 тысяч бытовых холодильников марки "Бирюса".Сейчас пожарные разбирают завалы и проливают конструкций для предотвращения возможных повторных загораний, сообщает телеканал "Россия 24".