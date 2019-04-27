В пасхальную ночь работа столичного метрополитена и Московского центрального кольца будет продлена на один час – до 2 часов.

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что в пасхальную ночь работа столичного метрополитена и Московского центрального кольца будет продлена на один час – до 2 часов.Кроме того, в ночь с 27 на 28 апреля до 03:30 ночи продлят работу 159 популярных маршрутов наземного городского транспорта. Ночные маршруты будут работать в обычном режиме, передает "Интерфакс".На Пасху, 28 апреля, ко всем крупнейшим столичным кладбищам запустят дополнительные бесплатные автобусные маршруты.