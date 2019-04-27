В Москве следователями Следственного комитета России задержан известный украинский мультимиллионер Павел Климец.

В Москве следователями Следственного комитета России задержан известный украинский мультимиллионер Павел Климец.Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Кому и за что пытался передать деньги бизнесмен, пока неизвестно. По некоторым данным, его визит в Москву связан с обсуждением активов в Донбассе, которых он фактически лишился после начала вооруженного конфликта в 2014 году.Климец возглавляет группу компаний OLYMP. Там неофициально подтвердили его арест и сообщили, что в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Компания OLYMP занимается производством и продажей алкоголя. С 2011 по 2015 годы Климец входил в число ста богатейших людей Украины.