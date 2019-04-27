Частичное обрушение потолка произошло на шестом этаже в университете нефти и газа имени Губкина в Москве, где в пятницу днем произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах. В настоящее время огонь потушен.

Частичное обрушение потолка произошло на шестом этаже в университете нефти и газа имени Губкина в Москве, где в пятницу днем произошел пожар, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. В настоящее время огонь потушен.Инцидент произошел в левом крыле высшего учебного заведения, расположенного в доме 65/1 по Ленинскому проспекту. Из здания эвакуировали около 3 тысяч человек, никто из них не пострадал.Возгорание произошло в лаборатории, а его причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, черным дымом заволокло седьмой и восьмой этажи университета, прозванного "керосинкой".Какова площадь обрушившегося потолка, источник не уточнил.