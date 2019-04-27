Легкомоторный самолет Як-18 разбился под Хабаровском днем в субботу. Погиб президент федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин.

Легкомоторный самолет Як-18 разбился в субботу, 27 апреля. Инцидент произошел днем в пригороде Хабаровска на аэродроме Калинка. Погибли два человека, в том числе президент федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона. Второй погибший также житель Хабаровская, пока известна лишь его фамилия — Ланкин.Инцидент произошел около 16.00 местного времени (10.00 по Москве). Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Рассматриваются три версии авиапроисшествия: ошибка пилотирования, техническая неисправность , неблагоприятные погодные условия.