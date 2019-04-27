В субботу из колонии в Вологде освободили Варвару Караулову, осужденную на четыре с половиной года за попытку вступить в террористическую группировку.

В субботу из колонии в Вологде освободили Варвару Караулову, осужденную на четыре с половиной года за попытку вступить в террористическую группировку.Её встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области​​​. Разговаривать с журналистами Караулова не стала, сказав только, что счастлива, передает телеканал "Россия 24".Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой, которой оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев из четырех с половиной лет колонии. Суд пришел к выводу, что необходимости в изоляции Карауловой от общества нет.Защита уверяла, что даже во время отбывания наказания Караулова (она сменила имя и стала Александрой Ивановой) не прекращала учебу. Поступила заочно на юридический факультет. Кроме этого, трудилась все время в колонии раскройщицей. Сама Караулова на вопросы судьи отвечает по видеосвязи: "Хочу сказать спасибо моим родителям. Все эти три года были очень тяжелыми, может быть, даже не столько для меня, сколько для моих близких. Я просто понимаю, что я больше нужна дома, чем нужна здесь. Я нужна своим близким".Будучи студенткой второго курса МГУ, она познакомилась по интернету с вербовщиком в группировку ИГИЛ (запрещена в РФ), дальше попыталась поехать в Сирию. Если бы ее вовремя не задержали на границе Турции (в 2015 году), то неизвестно, чем бы закончилась история Варвары Карауловой. Сегодня родители признали, что недосмотрели за дочкой.