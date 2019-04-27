Телеведущий Владимир Соловьев одобрил идею депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы. Он заявил, что поддерживает такую инициативу, но при условии, сохранения российского документа.

Телеведущий Владимир Соловьев одобрил идею депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы. Он заявил, что поддерживает такую инициативу, но при условии, сохранения российского документа."Я возьму украинский паспорт. Приеду в Киев, выйду и выступлю ко всем, и попробуйте мне, украинцу, не дать возможность сказать. И буду баллотироваться… кем у вас там? Гетманом. А что, Зеленскому можно, а мне нельзя? Будет у вас преемственность евреев-гетманов", — иронизировал журналист.Ведущий в прямом эфире программы "Кто против?" подчеркнул, что если бы в Верховной раде решились на такое решение с паспортами, то миллионы россиян могли бы повлиять на исход выборов в парламент Украины: "Миллионов 80 "ватников" было бы выделено на то, чтобы взять украинские паспорта и проголосовать на выборах в Раду. И у вас была бы настолько "ватная" Рада, говоря вашей терминологией".Соведущий Соловьева Сергей Михеев назвал заявление Рыбчинского демонстрацией уровня интеллекта депутатов Верховной рады. Он пояснил, что в свое время Киев намеренно ограничил Крым и Донбасс в избирательных правах. Так как украинские власти опасались за регионы, которые могут проголосовать за пророссийского президента. "Поэтому давайте прямо завтра начнем раздавать в центре Москвы", — в шутку предложил Михеев.