На этой неделе исполняется 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы Привет, Андрей! пришли ее родители, близкие и знакомые, крестная мать Ирина Понаровская. В эфире звучит аудиосообщение, которое Юля отправила своему пиар-директору за день до комы.

На этой неделе исполняется 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы "Привет, Андрей!" пришли ее родители, близкие и знакомые, крестная мать Ирина Понаровская. В эфире звучит аудиосообщение, которое Юля отправила своему пиар-директору за день до комы.38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от остановки сердца после заражения крови. 21 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.Как при современном уровне медицины, да еще в центре Москвы молодая красивая девушка "сгорает" за несколько дней – такой вопрос поставил ведущий программы Андрей Малахов."Не могу сказать, чтобы что-то было сделано не так. Врачи боролись до конца", — констатировал Виктор Васильевич Началов, отец Юлии. Он отметил, что ее специально ввели в искусственную кому, чтобы она не испытывала дикие боли."У нее был высокий сахар в крови, — добавила Дана Савельева, подруга семьи Началовых. – Она стала плохо дышать после наркоза, когда была сделана ей операция по поводу чистки ноги".По ее словам, ногу оставили, так как Юля была категорически против того, чтобы там что-либо трогали.Чуть позже она добавила, что у Юли была тяжелая форма подагры: "В основном мы привыкли к тому, что этой болезнью болеют взрослые мужчины. У них периодически болит палец; они пропивают профилактические таблетки, и на этом все останавливается"."Она совершенно не ожидала такого финала и очень легкомысленно отнеслась к этой ситуации, — продолжает отец певицы. – Она неделю или больше занималась самолечением на дому вместо того, чтобы пойти в поликлинику. А с подагрой люди живут всю жизнь и умирают не от этого".В эфире программы звучит аудиосообщение, которое Юля отправила своему пиар-директору за день до комы.Программу "Привет, Андрей!" (в гостях программы – советская и российская актриса и певица Ирина Понаровская, крестная мать Юлии) смотрите на телеканале "Россия 1".