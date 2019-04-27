Дональд Трамп выступил против международного договора о торговле оружием. Вашингтон подписал документ шесть лет назад, еще при Бараке Обаме, но Трамп отказался его ратифицировать. Об этом он заявил на конгрессе ассоциации владельцев огнестрельного оружия.

Дональд Трамп выступил против международного договора о торговле оружием. Вашингтон подписал документ шесть лет назад, еще при Бараке Обаме, но Трамп отказался его ратифицировать. Об этом он заявил на конгрессе ассоциации владельцев огнестрельного оружия.Свое решение он объяснил тем, что не позволит иностранным бюрократам ограничивать право американцев на владение оружием. Сам договор регламентирует торговлю разным вооружением — от стрелкового до танков, военных самолетов и кораблей.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что договор о торговле оружием является единственным транспарентным инструментом в этой сфере, особенно важным в период глобальной напряжённости.Договор о торговле оружием – документ многосторонний. Первая попытка принять этот документ датируется маем 1997 года. Тогда группа лауреатов Нобелевской премии, включая президента Коста-Рики Оскара Ариаса, Далай Ламу и польского политика Леха Валенсу, выступила с идеей регулирования глобального рынка оружия, но инициатива не встретила должной поддержки.Вторая реинкарнация договора – март 2005. Тогда британский политик Джек Стро, возглавлявший МИД страны, выступил с идеей составить глобальный документ, который будет регулировать продажу оружия. С британской подачи обсуждение пошло быстрее. Текст договора был утверждён большинством голосов на Генеральной ассамблее ООН в апреле 2013 года. Проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.Против принятия документа высказались три страны. Еще 23 делегации воздержались, включая Россию и КНР. Российская сторона критиковала договор за излишнюю расплывчатость и отсутствие четких критериев оценки рисков.Суть договора крайне проста: при поставке оружия в другую страну государство должно оценить риски — не будет ли это оружие использоваться для геноцида, преступлений против человечности и для иных нарушений международного права. Эксперты отмечают, что договор не предусматривает никаких реальных механизмов наказания нарушителей.