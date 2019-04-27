Талантливая, характерная, неподражаемая... Не стало великой Элины Быстрицкой. Народная артистка СССР, одна из самых ярких звезд отечественного театра и кино скончалась на 92-ом году жизни. Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент.

Талантливая, характерная, неподражаемая... Не стало великой Элины Быстрицкой. Народная артистка СССР, одна из самых ярких звезд отечественного театра и кино скончалась на 92-ом году жизни. Она начинала карьеру еще студенткой. Ее заметили сразу: яркая, обаятельная, красавица со стальным характером. А роль Аксиньи в "Тихом Доне", на которую ее без колебаний утвердил сам Шолохов, принесла актрисе всенародную любовь. Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре, которому она была верна более полувека. Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент."Вот она, моя Аксинья!" — воскликнул Шолохов, едва увидев фотографию Элины Быстрицкой."Я позвонила Герасимову и сказала, что я хотела бы прийти пробы на Аксинью", — вспоминала Эллина Быстрицкая в одном из интервью."Она помогала мне играть. Вот как чувствовала это все и не стеснялась. Потому что она боль свою высказывала", — рассказывает Зинаида Кириенко, народная артистка РСФСР.Такая стать, манеры, аристократическая красота, а она поправилась на 15 килограммов, загутарила, руками огрубела, и казаки признали — своя."Она не просто актриса — это, безусловно, звезда и целая эпоха. Она до конца была актрисой Малого театра", — говорит Борис Клюев, народный артист России."Я ее воспринимаю как женщину, отдавшую себя творчеству целиком", — объясняет Вера Васильева, народная артистка СССР.Актриса, не познавшая любовь и одиночество, не будет искренней на сцене — Элина Быстрицкая познала все. И даже предательство, анонимные доносы. Но постоять за себя могла с тех самых пор, когда ее пытались исключить из театрального. "Если завтра будет приказ о моем отчислении, послезавтра ищите меня в Днепре", — заявила она тогда."В райкоме комсомола мне сказали: ваш комсомольский билет. Я его вот так показала и ответила: я его получала на фронте, в руки не дам", — рассказывала Эллина Быстрицкая."На вопрос, откуда я родом, я могла бы ответить: из бедности, из коммуналки, из войны", — говорила Быстрицкая. Ни одной детской фотографии, от дома в Киеве не осталось ничего. В 13 лет она увидела смерть. Маленькая санитарка таскала носилки наравне со взрослыми, ей это стоило возможности иметь детей."Объясните моей дочери, почему актерство ей не нужно", — сказал папа Эллины на вступительных экзаменах в киевский театральный. Родители мечтали для нее о карьере врача, и она им стала на экране в фильме "Неоконченная повесть" — да так, что медики встречали, как свою.В кадре с Бондарчуком, а за кадром, мягко говоря, сложные были отношения. Если характер и есть судьба, то у Быстрицкой характер стальной. В театре говорили — "железная леди"."Она говорила, что в театре нет мелочей. Это, пожалуй, такой, знаете, главный урок! А еще, может быть, какие-то ее бойцовские качества. Она всегда отстаивала честь страны", — вспоминает Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России.Она действительно всегда была со своей страной. Неожиданное амплуа Быстрицкой — на протяжении 17 лет она возглавляла Федерацию художественной гимнастики СССР."Она умела убедить руководство, что художественная гимнастика является прекрасным женским видом спорта и должна быть в олимпийской семье. Кроме этого она очень часто приходила на тренировки", — рассказывает Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики."Я любила посещать тир, из мелкокалиберной винтовки получалось хорошо стрелять. И еще у меня одна страсть была бильярд — бильярд", — рассказывала сама Эллина Быстрицкая."Чтобы быть в форме, надо много играть. В театре нельзя отказываться от ролей", — говорила Быстрицкая.Она отказывалась только от кино — не находила достойной партии, равной Аксинье — роли, что стала судьбой."Я не занималась выстраиванием карьеры, я делала сиюминутное необходимое дело по зову души, по велению сердца", — вспоминала Эллина Быстрицкая в одном из интервью.И даже когда перестала выходила на сцену, Быстрицкая продолжала петь для ветеранов в святой день 9 мая. Она чуть-чуть не дожила до 74-й годовщины той победы, что приближала сама. Элина Быстрицкая — великая, несгибаемая и очень красивая женщина.