МакSим после ДТП проведет в больнице не меньше месяца. Врачи выяснили, что певица в результате аварии получила не только ушибы, но и сотрясение мозга.

МакSим после ДТП проведет в больнице не меньше месяца. Врачивыяснили, что певица в результате аварии получила не только ушибы, но исотрясение мозга.Состояние не критичное – тем не менее,требует пристального внимания врачей. Так что медики не намерен отпускатьпевицу домой в ближайшее время – по крайней мере, до 20-х чисел мая."Переломов у нее нет, лишь сотрясение мозга имножественные ушибы мягких тканей. Она также ударилась подбородком, а потомусейчас ей трудно разговаривать", – сообщила порталу Teleprograma.pro директорМакSим Маргарита Соколова.О том, что попала в по дороге в аэропорт, сталоизвестно 23 апреля. Артистка торопилась в Москву, чтобы успеть на съемки своегонового клипа "Абонент недоступен". Певицу сразу доставили в больницу,где диагностировали многочисленные ушибы и начали лечение. Однако вскоре уартистки начался мощный воспалительный процесс.Соколова рассказала, что она договаривается о переносеконцертов попавшей в ДТП МакSим на более поздние сроки. Марина будет находитьсяна реабилитации.Напомним, после того, как поступили сообщения о сучастием , некоторые заподозрили певицу, что все сделано ради пиара.Сценарий нового клипа певицы "Абонент недоступен" построен вокругтакой же аварии. Злопыхатели решили, что ДТП с МакSим инсценировано радирекламы этого ролика. Представители певицы назвали эти сообщения бредом.