МакSим после ДТП проведет в больнице не меньше месяца. Врачи
выяснили, что певица в результате аварии получила не только ушибы, но и
сотрясение мозга.
МакSим после ДТП проведет в больнице не меньше месяца. Врачи
выяснили, что певица в результате аварии получила не только ушибы, но и
сотрясение мозга.
Состояние не критичное – тем не менее,
требует пристального внимания врачей. Так что медики не намерен отпускать
певицу домой в ближайшее время – по крайней мере, до 20-х чисел мая.
"Переломов у нее нет, лишь сотрясение мозга и
множественные ушибы мягких тканей. Она также ударилась подбородком, а потому
сейчас ей трудно разговаривать", – сообщила порталу Teleprograma.pro директор
МакSим Маргарита Соколова.
О том, что попала в по дороге в аэропорт, стало
известно 23 апреля. Артистка торопилась в Москву, чтобы успеть на съемки своего
нового клипа "Абонент недоступен". Певицу сразу доставили в больницу,
где диагностировали многочисленные ушибы и начали лечение. Однако вскоре у
артистки начался мощный воспалительный процесс.
Соколова рассказала, что она договаривается о переносе
концертов попавшей в ДТП МакSим на более поздние сроки. Марина будет находиться
на реабилитации.
Напомним, после того, как поступили сообщения о с
участием , некоторые заподозрили певицу, что все сделано ради пиара.
Сценарий нового клипа певицы "Абонент недоступен" построен вокруг
такой же аварии. Злопыхатели решили, что ДТП с МакSим инсценировано ради
рекламы этого ролика. Представители певицы назвали эти сообщения бредом.