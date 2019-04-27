В России утвержден новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации. Минюст зарегистрировал несколько приказов Минздрава, регламентирующих их проведение, заявила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В России утвержден новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации. Минюст зарегистрировал несколько приказов Минздрава, регламентирующих их проведение, заявила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения Вероника Скворцова.С 18-летнего возраста вводятся ежегодные профосмотры взрослому населению, а с 40 лет – ежегодная диспансеризация. Дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.Диспансеризация должна проходить комфортно для пациентов, подчеркнула министр Скворцова. Врачи должны принимать пациентов и по вечерам, и в субботние дни.По ее словам, что население очень положительно реагирует на sms-оповещения о диспансеризации. 60% получивших подобные напоминаний в течение двух месяцев проходят диспансерный осмотр. При этом задача стоит шире: увеличить охват и качество проводимых осмотров.Региональные Минздравы, поручила Вероника Скворцова, должны проанализировать пакет профилактических мероприятий и на своих сайтах разместить списки медицинских организаций, где можно пройти полный медосмотр. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России созрели условия для проведения Всероссийской диспансеризации.