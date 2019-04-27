Избранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля. Они обсудили мировоззренческие вещи: поговорили о жизни и о стране.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля.Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Зеленского, политики обсудили "мировоззренческие вещи": поговорили о жизни и о стране. По данным интернет-издания "Украинская правда", встреча прошла в офисе студии "Квартал 95", "у обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге".Ранее Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Верховную раду, которые состоятся осенью 2019 года, с новой политической силой, в которую войдут люди с позитивной репутацией.21 апреля на Украине прошел второй тур выборов. За Зеленского проголосовали 73,22 процента избирателей. За действовавшего главу государства Петра Порошенко – почти втрое меньше (24,45 процента).Между тем сегодня стало известно, что Зеленский улетел отдыхать в Турцию. На своей странице в Facebook он сообщил, что повез детей на ежегодный фестиваль "Весело".