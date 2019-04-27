Избранный президент Украины Владимир Зеленский посоветовал соотечественникам обращаться в правоохранительные органы, если к ним будут приходить неизвестные люди и заявлять, что они люди Зеленского. Соответствующее видеообращение он разместил на своей официальной странице в Facebook.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посоветовал соотечественникам обращаться в правоохранительные органы, если к ним будут приходить неизвестные люди и заявлять, что они "люди Зеленского". Соответствующее видеообращение он разместил на своей официальной странице в Facebook.Президент рассказал, что такие аферисты ходят в областные советы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса, заявляют, что они пришли "от Зеленского". "Они говорят, что "мы тут все теперь решаем", — добавил Зеленский.Он назвал этих людей новой "сектой" и подчеркнул, что их никто не уполномочивал на такие действия. Если к гражданам придут такие неизвестные, Зеленский предложил, показать им это видео, снять на камеру или обратиться в полицию. Мы можем победить эту гадость только вместе", — указал избранный президент Украины.