27.04.2020

2020-04-27 18:35:04

Сотрудник Фонда ОМС продал базу данных за 50 тысяч рублей

Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из отделов Владимирского регионального отделения Фонда обязательного медицинского страхования РФ. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.

Установлено, что в сентябре 2019 года обвиняемый являясь должностным лицом и имея доступ к специальному программному обеспечению и базам данных, получил взятку от представителя коммерческой структуры, в сумме 50 тыс. рублей за предоставление конфиденциальной информации о юридических лицах, которые могут претендовать на возмещение средств, затраченных на проведение мероприятий по охране труда на производстве, а также о финансировании предупредительных мер в 2019 году.

Вину в совершенном деянии обвиняемый не признал, в содеянном не раскаялся.

За совершение преступления Д. может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

По существу уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду города Владимира, сообщает областная прокуратура