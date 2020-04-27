В рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков.

В рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков, сообщает Financial Times.Издание отмечает, что новые решения были приняты в ходе последнего однодневного заседания совета директоров BoJ. Однако, как подчеркивает газета, выкуп гособлигаций все-таки может быть ограничен, из-за стремления регулятора поддерживать доходность 10-летних облигаций на целевом уровне “около нуля”. А вот выкуп корпоративных облигаций может иметь гораздо больший эффект. По информации FT, японский регулятор намерен вчетверо увеличить объемы до уровня в 20 трлн иен ($186 млрд) до сентября этого года.Кроме того, Банк Японии намерен упростить и удешевить заимствования для коммерческих банков. Регулятор намерен расширить диапазон приемлемого обеспечения по кредитам ЦБ, включив в него частный долг в целом, включая долг домашних хозяйств. Кроме того, предполагается расширение круга приемлемых контрагентов, за счет включения в него небольших кооперативов. При этом в некоторых случаях планируется применение положительной ставки в размере 0,1% вместо отрицательной в -0,1%.“Экономика Японии находится во все более тяжелой ситуации из-за воздействия пандемии нового коронавируса”, — говорится в заявлении Банка Японии, – “Финансовые условия ухудшились с точки зрения корпоративного финансирования, что видно из ухудшения положения компаний”.