Чемпион Испании Барселона приостановила переговоры с вратарем Марком-Андре тер Стегеном по поводу нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до июля 2022 года.

Чемпион Испании "Барселона" приостановила переговоры с вратарем Марком-Андре тер Стегеном по поводу нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до июля 2022 года."Барселона" намерена продлить соглашение, но пока не смогла достигнуть согласия с 27-летним немцем. У тер Стегена в свою очередь есть предложения от "Ювентуса" и "Баварии".Как сообщает РИА Новости, инициатором приостановки переговоров стал клуб. "Барселона" намерена оценить экономические последствия пандемии коронавируса. После этого стороны намерены снова обсудить детали нового контракта.