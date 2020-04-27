Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19. Ожидается, что он приступит к исполнению своих обязанностей с понедельника, 27 апреля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19. Ожидается, что он приступит к исполнению своих обязанностей с понедельника, 27 апреля.В ближайшие сутки Джонсон планирует встретиться с большей частью министров, чтобы получить о них последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией в стране.После этого премьеру предстоит принять решение о том, возможно ли смягчение карантина, введенного в Великобритании 23 марта. Для этого он должен одобрить или отклонить соответствующую правительственную стратегию, пишет ТАСС.Последние две недели Борис Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался после болезни. По рекомендации врачей он не принимал активного участия в работе правительства, но, по сведениям журналистов, каждый день общался по видеосвязи главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.По данным Минздрава Великобритании на 26 апреля, число зараженных в стране превысило 150 тысяч человек, умерли 20,7 тысячи.