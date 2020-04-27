Бывший тренер Зенита Лучано Спаллетти может продолжить карьеру в Англии. В итальянском специалисте заинтересован Ньюкасл.

Бывший тренер "Зенита" Лучано Спаллетти может продолжить карьеру в Англии. В итальянском специалисте заинтересован "Ньюкасл".Как сообщает "Спорт-Экспресс", Лучано Спаллетти рассматривается, как один из возможных преемников Стива Брюса на посту главного тренера "сорок". Будущие владельцы клуба — суверенный фонд из Саудовской Аравии, считают, что Спаллетти может сделать "Ньюкасл одним из сильнейших клубов Англии.Последним клубом Спаллети был "Интер", который пон тренировал с 2017 по 2019 года. Лучано Спаллетти тренировал "Зенит" с 2009 по 2014 годы и дважды выигрывал с петербуржцами титул чемпиона России.