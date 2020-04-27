Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Отец Сергий убежден: верующие должны приходить в храмы. Кто посягает на закрытие храма — да будет проклят он и весь его род, — заявил схиигумен в своем обращении.

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Отец Сергий убежден: верующие должны приходить в храмы.В обращении, опубликованном на youtube-канале священнослужителя, он объявил, что всем, кто верит в пандемию и призывает к самоизоляции, нужно перестать верить в Бога. Вход в храмы для них должен быть запрещен. Священнослужитель также раскритиковал представителей власти за то, что те запрещают посещать церкви."Кто посягает на закрытие храма — да будет проклят он и весь его род", — заявил в обращении схиигумен.В этой связи он призвал всех истинно верующих не бояться и приходить в церковь. "Идите в храмы, они не под владыками, а под Богом и для народа божьего", — сказал бывший духовник Поклонской.Отец Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих VIP-персон.Воздержаться от посещения храмов на фоне пандемии коронавируса россиян в конце марта призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в России на 26 апреля зафиксировано 80 949 случаев заражения, 6 767 человек выздоровели, 747 умерли.