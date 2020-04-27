Регионы получат поддержку в размере 200 млрд рублей на соцобязательства и отсрочку в уплате бюджетных кредитов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 24.

Регионы получат поддержку в размере 200 миллиардов рублей на соцобязательства и отсрочку в уплате бюджетных кредитов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Регионы должны вернуть федеральному бюджету в 2020 году 71 миллиард рублей, но возврат этих кредитов переносится на более поздние сроки не в текущем году, а в последующие годы.Министр обратил внимание, что поручение о предоставлении прямой финансовой поддержки регионам дал президент России Владимир Путин. 200 миллиардов рублей будут направлены в первую очередь для выполнения субъектами Российской Федерации своих социальных обязательств. В регионах тоже есть бюджетники, реализуются меры социальной поддержки, оказывается помощь гражданам, нуждающимся в государственной заботе. И для этих целей из федерального бюджета будут предоставлены необходимые ресурсы.Несмотря на сложности с формированием доходной части, наличие резервов и запасов, а также более активная политика правительства по осуществлению заимствований на внутреннем рынке позволят обеспечить в полном объеме не только социальные обязательства, но и меры по борьбе с пандемией нового коронавируса. Денег придется потратить немало, но это стоит того, поскольку речь идет о жизни и здоровье граждан, подытожил Силуанов.